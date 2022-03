Lindsay Lohan stringe un nuovo accordo con Netflix e sarà protagonista di due nuovi film

Lindsay Lohan ha stretto un accordo con Netflix che prevede la realizzazione di due film originali di cui sarà la protagonista.

L'attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione della commedia romantica Falling for Christmas, in arrivo in autunno.

Netflix, in precedenza, aveva già distribuito la serie Sick Note e Scary Movie V, progetti di cui Lindsay Lohan era la protagonista.

L'attrice in Falling for Christmas avrà la parte di una viziata ereditiera che ha un incidente sugli sci che le causa un'amnesia totale, situazione che la porta a ottenere l'aiuto di un affascinante proprietario di un rifugio in montagna (Chord Overstreet) e sua figlia.

Christina Rogers, responsabile dei film di Netflix, ha dichiarato: "Siamo così felici nel proseguire la nostra collaborazione con Lindsay e siamo elettrizzati nel proseguire la nostra partnership. Non vediamo l'ora di proporre ancora più film che la vedono protagonista ai nostri membri intorno al mondo".