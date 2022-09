Lily Collins protagonista dello show Hulu Razzlekhan, sulla coppia delle criptovalute

Lily Collins tornerà come protagonista in un nuovo show targato Hulu, intitolato Razzlekhan, una pazza storia sul mondo delle criptovalute.

Lily Collins è pronta a partecipare a un nuovo ambizioso progetto di Hulu, una miniserie intitolata Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street, incentrato sul furto di bitcoin per miliardi di dollari, avvenuto lo scorso anno.

Ted Bundy - Fascino Criminale: una scena con Lily Collins

L'attrice di Emily in Paris, infatti, si tufferà in un nuovo genere, una miniserie completamente diversa dall'ultimo show Netflix di cui è stata protagonista. Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street è, infatti, basato sull'articolo del New York magazine di Kevin T. Dugan e Matt Stieb intitolato "The Many Lives of Crypto's Most Notorious Couple", che raccontava di Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather "Razzlekhan" Morgan, interpretata da Lily Collins.

La coppia è stata arrestata per aver effettuato una delle rapine più ingenti della storia, ovvero un disco rigido contenente 3,6 miliardi di dollari in bitcoin rubati dall'exchange Finex.

Razzlekhan di Hulu è stata descritta come una storia d'amoremista a un thriller poliziesco, raccontata con umorismo e onestà. Il punto di vista sarà quello della coppia protagonista, alle prese con una difficile relazione e con la lotta per diventare ricchi a New York.

Lily Collins, oltre che protagonista, sarà anche produttrice del progetto insieme a Charlie McDowell, anche regista, e Alex Orlovsky.