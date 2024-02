Lilly Wachowski dirige il suo primo film in solitaria, la queer comedy Trash Mountain col comico Caleb Hearon

Lilly Wachowski dirigerà Trash Mountain, una dramedy queer con protagonista il comico emergente Caleb Hearon, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Ruby Caster. Il film sarà l'esordio alla regia in solitaria per Lilly Wachowski, dopo decenni di collaborazione con la sorella Lana.

La regista Lilly Wachowski

Trash Mountain racconta la storia di un giovane uomo omosessuale che vive a Chicago e torna nella sua città natale in Missouri dopo la morte del padre che soffriva di accumulo compulsivo.

La carriera di Lily Wachowski

Negli ultimi anni, Lilly Wachowski ha lavorato spesso in televisione, come co-creatrice di Sense8 su Netflix e come showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Work in Progress su ShowTime, nel quale è comparso anche Caleb Hearon. Trash Mountain è il suo primo progetto cinematografico a distanza di nove anni dall'ultimo, Jupiter - Il destino dell'universo. La sorella Lana Wachowski ha diretto da sola il quarto capitolo del franchise Matrix, dal titolo Matrix Resurrections.

"Quando il mio amico Caleb Hearon mi ha mandato Trash Mountain ho colto al volo l'opportunità di dirigerlo. È così bello, triste e divertente! La rappresentazione e le storie queer sono vitali in questo momento in cui siamo spinti sempre più ai margini. I nostri fantastici sceneggiatori, Caleb e Ruby, sono una luce brillante in mezzo a tutta questa dannata oscurità" ha dichiarato Wachowski.

Insieme alla sorella Lana, Lilly Wachowski lavorerà al thriller Bound e all'adattamento del manga Speed Racer.