Lilly: Josh Lucas si unisce al cast del thriller politico con Patricia Clarkson

Come riportato da Deadline, Josh Lucas si è ufficialmente unito al cast di Lilly, film in cui reciterà anche Patricia Clarkson. Il progetto sarà basato sulla vita di Lilly Ledbetter, un'attivista americana che è stata querelante nel caso della Corte Suprema degli Stati Uniti Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co. in merito alla discriminazione sul lavoro.

La notte del giudizio per sempre: Josh Lucas in un momento del film

Basato sulla vita di Lilly Ledbetter, che ha dato il suo nome al The Lilly Ledbetter Fair Pay Act, prima proposta di legge trasformata in legge dal Presidente Barack Obama, Lilly vanta nel suo cast i nomi di Josh Lucas, Patricia Clarkson e Thomas Sadoski. Il progetto sarà un thriller politico in grado di scandagliare il costo psicologico delle battaglie per la giustizia. Come annunciato in precedenza, Thomas Sadoski interpreterà il legale Jon Goldfarb, mentre la Clarkson e Lucas vestiranno i panni della protagonista e di suo marito.

A dirigere il film a partire da una sceneggiatura di Adam Prince sarà Rachel Feldman. Il progetto sarà prodotto da J. Todd Harris, Kelly Ashton, Simone Pero, Christine Schwarzman e Kerianne Flynn insieme a Thomasville Pictures. I produttori esecutivi, invece, saranno Per Melita, Julie Kaufman, David Michael Rich, Jyoti Sarda, Kate Kelley, Wendy Federman, Jayne Sherman, David Bryant, Patti Hart, Ann Drake, Richard Batchelder e Kim Robson.

Josh Lucas ha recitato recentemente ne La notte del giudizio per sempre, e in titoli quali Le Mans '66 - La grande sfida, A Beautiful Mind, American Psycho, J. Edgar e Glory Road.