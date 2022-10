Liliana Segre: "I Maneskin sono ragazzi in gamba, mi piace molto la loro musica" (VIDEO)

Liliana Segre è una fan dei Maneskin: alla senatrice a vita piace molto la musica del gruppo vincitore di Sanremo 2021. L'inattesa rivelazione è stata fatta durante l'intervista a Fabio Fazio nella trasmissione 'Che tempo che fa', andata in onda su Rai3 il 23 ottobre 2022.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, hanno tra le fila dei loro numerosissimi fan anche una senatrice a vita. I Maneskin ,la settimana scorsa, sono stati ospiti d'onore di Che Tempo che fa, ieri, 23 ottobre, intervistata da Fazio, Liliana Segre ha detto di averli visti. "Sono molto attenta a queste cose, mi interessano. I Maneskin tra l'altro sono ragazzi in gamba", ha svelato la senatrice.

"Mi piace la loro musica", ha continuato, ammettendo: "Non ho capito molto bene quel titolo 'Zitti e buoni'.Voglio approfondire. Non ho studiato il testo, a forza di guardare loro perdo di vista il testo", ha concluso così la parentesi musicale la Segre, come si può vedere anche su Raiplay.

Liliana Segre ha parlato anche del nuovo governo: "Potrei avere molte preoccupazioni, ovviamente, l'istinto porta a quello. Ma io ho un grande rispetto per la costituzione e gli italiani hanno scelto. Inoltre bisogna combattere i pregiudizi che tanto danno hanno fatto nella nostra storia, perciò io voglio prima vedere cosa succede, le scelte del nuovo governo, perciò voglio essere spettatrice serena".