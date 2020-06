Lili Reinhart di Riverdale nuda su Instagram, ma il post sull'omicidio fa discutere

Lili Reinhart è finita nell'occhio del ciclone a causa di una foto pubblicato sul suo account Instagram che mostra l'attrice nuda davanti all'obiettivo accompagnata da una didascalia sull'omicidio di Breonna Taylor che diversi follower hanno bollato come mancanza di rispetto. Gli utenti hanno definito la star di Riverdale 'bizzarra e disgustosa'.

Nella didascalia dell'immagine, Reinhart ha scritto:"Ora che le mie tette hanno catturato la vostra attenzione, gli assassini di Breonna Taylor non sono ancora stati arrestati. Chiediamo giustizia". Il fine giustifica i mezzi? Non per buona parte dei follower dell'attrice che hanno criticato la modalità con la quale Reinharth ha cercato di attirare l'attenzione sul mancato arresto dei tre agenti che fecero irruzione nell'abitazione di Breonna Taylor, uccisa da otto colpi d'arma da fuoco lo scorso mese di marzo.

Tra i follower dell'attrice qualcuno è intervenuto criticandola per aver, secondo loro, usato la tragica vicenda dell'omicidio di Breonna Taylor come scusa per promuovere la propria immagine. Lili Reinhart ha eliminato poco dopo la didascalia in questione, dopo essersi resa conto del polverone creato ma diversi screenshot del post sono circolati quasi subito sul web.

L'attrice ha provato a rimediare su Twitter, scusandosi per l'accaduto:"Ho sempre cercato di usare il mio account nel migliore dei modi. E ho sempre parlato di cose che sono importanti per me. Posso anche ammettere quando commetto un errore e con la mia didascalia ho fatto un errore. Non è mai stata mia intenzione insultare nessuno e mi dispiace davvero per chi è rimasto offeso. Ho cercato con fermezza di essere molto onesta sulla mia vita in Instagram e sto imparando e cercando di essere migliore. Ma capisco che la mia didascalia è stata un'uscita fuori luogo. Avevo davvero buone intenzioni e non ho pensato potesse risultare insensibile".