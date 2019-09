Like a Stone, svelato il cast del docu-film su Chris Cornell, ma la moglie smentisce: "È tutto falso!"

Like a Stone sarà il documentario dedicato alla vita e alla carriera di Chris Cornell e online sembrava essere apparso il cast del progetto, tuttavia Vicky, la moglie del cantautore, ha smentito che i dettagli apparsi su IMDB siano veri.

Il progetto Like a Stone, che prende il titolo da una celebre canzone degli Audioslave, dovrebbe portare nelle sale la storia di Chris Cornell, il cantautore morto nel 2017, e avrà tra i suoi produttori Brad Pitt e Vicky Cornell. Nella giornata di ieri erano apparsi online i nomi di alcuni attori associati a quelli di persone di cui si dovrebbe narrare la storia sul grande schermo, facendo quindi ipotizzare delle parti "recitate" create per il documentario: Lauchlin MacDonald (The Man in the High Castle) avrebbe dovuto essere Chris Cornell, Drena De Niro apparire nella parte di Vicky e Kim Thayil avrebbe dovuto avere il volto di Sandeep.

Alla regia del documentario veniva indicato Peter Berg e Mark Casimir Dyniewicz Jr. era indicato come co-autore.

Vicky Cornell, moglie della star della musica, ha però scritto su Twitter: "Tutto questo è completamente inventato. Si tratta di una pagina IMDB modificata dai troll e dagli hater che hanno troppo tempo a disposizione e creano delle pagine false, è una presa in giro. Mi dispiace per i fan che sono stati ingannati".

La donna ha accompagnato il messaggio con gli hashtag in cui ribadisce che sono delle notizie false e le persone che hanno creato quella pagina sono patetiche e devono chiedere aiuto.