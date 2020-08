Black Days: il film sugli ultimi giorni di vita di Chris Cornell sarà girato a settembre

Le riprese del film Black Days, dedicato agli ultimi giorni di vita di Chris Cornell, inizieranno a settembre come rivelato online dal sito specializzato in musica NME.

Il progetto sarà prodotto dalla casa di produzione AmeriFilms LLC in collaborazione con Road Rage Films.

Black Days avrà come protagonista l'attore Johnny Holiday, già apparso in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, e racconterà quanto accaduto al cantante dei Soundgarden e Audioslave prima della sua morte.

Chris Cornell è stato ritrovato senza vita nel 2017 dopo che l'artista si era impiccato nella sua stanza dell'hotel MGM Grand Detroit.

I produttori hanno assicurato che le riprese si svolgeranno seguendo tutti i protocolli di sicurezza e gli interpreti saranno impegnati sul set con una presenza ridotta dei membri della troupe.

Nel cast del lungometraggio ci sarà anche l'attrice Desiré Varona nella parte di Vicky Cornell, la moglie della star della musica.