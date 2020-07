Licia Troisi: "Una serie tv dai miei libri? Non vorrei fosse come The Witcher"

La scrittrice Licia Troisi, durante il nostro Ultrapop Festival, ha raccontato del suo mestiere e delle sue passioni, in particolare ci ha colpito questa curiosità: una serie tv o un film dei suoi libri, potrebbe essere possibile, ma ci sono alcuni ostacoli, tra cui il budget. Troisi ha accennato anche alla serie fenomeno di Netflix, The Witcher.

Sul nostro canale twitch la scrittrice ha risposto così: "Il progetto di una sceneggiatura per la trasposizione dei miei libri in serie tv o film, c'è da due, tre anni" - ha detto Troisi - "in realtà, i progetti sono già più o meno avviati, sia per le Cronache del Mondo Emerso, sia per la Ragazza Drago. Ci sarebbe anche un'ipotesi di un terzo, ma non mi sbilancio ancora più di tanto. Questo, però, non vuol dire che vedremo presto queste serie! Anzi, vi posso garantire che non è facile da realizzare, non è "economico", quando ho scritto di questi mondi fantastici, di draghi e magie, non mi ero posta il "problema" di vederlo realizzato in un film. Questi effetti speciali costano."

"C'è il rischio di fare un lavoro pressapochista, non abbiamo il budget degli americani che spendono migliaia di dollari per far sbattere le ali a un drago!" - ha continuato Troisi - "non sono sicura del progetto, si può fare, ma va studiato molto bene per accontentare tutti. Forse potrebbe essere più facile realizzare Pandora, le ambientazioni esistono già, ce li ho fuori casa: i castelli romani. Magari ha un appeal minore rispetto alle altre storie, chi lo sa, però non vorrei vedere qualcosa come la serie Netflix di The Witcher. Non sono stata una grande fan della serie, ha un problema di dissonanza tra la storia e le messinscena, secondo me."