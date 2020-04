Licia Troisi live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Licia Troisi sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Intervistata da Gabriella Giliberti, l'amata autrice di romanzi fantasy parlerà dei suoi personaggi più amati, delle serie ambientate nel Mondo Emerso e di progetti futuri. Senza dimenticare i suoi gusti in materia di cinema e serie tv fantasy.

Astrofisica di professione, scrittrice per passione, Licia Troisi ha esordito con Nihal della terra e del vento, primo capitolo della trilogia Cronache del Mondo Emerso, nel 2004. La seconda trilogia ambientata nel Mondo Emerso di sua invenzione, Le guerre del Mondo Emerso, è stata pubblicata tra il 2006 e il 2007. La serie si è conclusa definitivamente nel 2010 con la pubblicazione dell'ultimo volume de Le leggende del Mondo Emerso, ultima trilogia ambientata nel mondo fantastico di sua invenzione.

Ci sono poi le serie de I Regni di Nashira, di Pandora, de La saga del dominio, i romanzi singoli, racconti, fumetti, libri illustrati, perfino l'esperienza televisiva su Rai5, nel 2018, con Terza Pagina, rubrica di approfondimento culturale.

Licia Troisi, che con oltre 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è sicuramente una delle voci più autorevoli (e giovani!) della letteratura italiana di genere, sarà oggi nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00 alle 19:00 per quattro chiacchiere in compagnia di Gabriella.