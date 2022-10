Licantropus, in arrivo i fumetti Panini sullo speciale Marvel su Disney+

Panini Comics presenta Licantropus, i fumetti da recuperare per conoscere Jack Russell, protagonista dello speciale horror Marvel Studios disponibile su Disney+.

Trema, Marvel Cinematic Universe, è arrivato Licantropus! Il giovane Jack Russell è il protagonista dello speciale horror Marvel Studios presenta: Licantropus (titolo originale Werewolf by Night), ora disponibile su Disney+, che racconta della sua trasformazione in lupo mannaro. Il personaggio - interpretato in questo speciale da Gael García Bernal - nasce negli anni 70 grazie alla fantasia e alla bravura di Gerry Conway ai testi e Mike Ploog ai disegni e diventa protagonista della testata a lui dedicata, chiamata proprio Werewolf by Night. Anche questa volta, Panini Comics propone alcune letture imprescindibili per chi vuole scoprire di più sul giovane licantropo.

Il logo di Werewolf by Night

Licantropus è l'omnibus che raccoglie tutta la serie horror dedicata a Jack Russell, colpito da una maledizione arcana che l'ha costretto a trasformarsi in lupo mannaro. Tra le più amate e richieste dai lettori, la serie anni 70 comprende anche storie con ospiti speciali come Spider-Man, Iron Man, il mostro di Frankenstein e il Conte Dracula. Magia, terrore e azione supereroistica permeano le storie raccontate nel volume, create da Doug Moench, Gerry Conway, Don Perlin, Marv Wolfman e molti altri.

Nel volume Licantropus: Lupo del Deserto un nuovo Licantropus si aggira nel sud-ovest degli Stati Uniti. Un ragazzo, una maledizione di famiglia e unesperimento blasfemo si dimostrano letali per una piccola cittadina dell'Arizona: il giovane Jake Gomez vuole solo proteggere la sua gente, ma chi lo proteggerà dal suo mostro interiore? Braccato dalla polizia e da una misteriosa multinazionale, la sua vita sprofonda nel caos e l'unica via d'uscita sembrerà quella di abbracciare l'eredità del lupo mannaro. Ai testi Taboo, vocalist del noto gruppo pop-rap Black Eyed Peas, coadiuvato dallo scrittore B. Earl e dal disegnatore Scot Eaton!

Per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente gli scontri di Licantropus con altri temuti personaggi del mondo Marvel e a immergersi in atmosfere da brivido, alcuni omnibus raccolgono il meglio del filone horror della Casa delle Idee, come La Tomba di Dracula - un grande classico in tre volumi deluxe ricchi di materiale extra, nel primo dei quali appare anche il lupo mannaro - e Il Mostro di Frankenstein - raccolta di tutte le storie Marvel degli anni 70 dedicate alla figura più terrificante della letteratura gotica.