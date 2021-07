Libero De Rienzo: "Era eroina la polvere bianca trovata in casa sua"

Era eroina la polvere bianca trovata dai carabinieri nell'appartamento di Libero De Rienzo, secondo quanto riferito da Repubblica; sono questi i risultati delle analisi dei Ris sulle sostanze rinvenute all'interno dell'abitazione del protagonista di Smetto quando voglio.

L'articolo del quotidiano spiega che "si tratta di una singola dose, conservata in una bustina di cellophane, con un principio attivo piuttosto basso, intorno al 10 per cento e priva di sostanze da taglio particolari. Un quantitativo comunque non sufficiente a giustificarne la morte."

La notizia è arrivata in queste ore da fonti della Procura di Roma ed è stata confermata ufficialmente da Repubblica. Nel frattempo si attende l'autopsia, che si terrà domani, e l'esame tossicologico, necessario per scoprire se l'attore avesse assunto o meno sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ore molti hanno parlato dell'ultimo post pubblicato su Instagram da Libero De Rienzo, poche ore prima della sua morte. "Notte africana. Tanto vale accendersi un fuoco in bocca", ha scritto l'attore il 14 luglio alle 4.31 del mattino.