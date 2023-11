Liberi tutti cancellato: la reazione di Bianca Guaccero: 'Abbiamo combattuto contro i giganti'

Liberi tutti è stato chiuso dalla Rai: il programma condotto su Rai 2 da Bianca Guaccero, affiancata da Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, non aveva incontrato il favore del pubblico. Oggi, poche ore dopo la notizia della soppressione del programma, Bianca Guaccero ha commentato la cancellazione dello show. Ecco cosa ha detto la conduttrice.

Chiusura di Liberi Tutti sulla Rai

La decisione dell'azienda di Viale Mazzini è arrivata dopo che Liberi tutti, il primo gioco dedicato alle Escape Room, in onda ogni lunedì su Rai 2, è sprofondato al 2,5% di share.

L'ultima puntata, con ospiti Stefania Orlando, Gianluca Fubelli (Scintilla), Giulia Salemi, Gianluca Impastato, Giovanni Cacioppo e Vincenzo Comunale, andata in onda il 6 novembre, è stata vista solo da 442.000.

Comunicato della Rai

Nel comunicato della Rai, dove si annuncia la chiusura definitiva di Liberi Tutti si legge che il programma "Non ha ottenuto i risultati attesi" e ancora "Si ringraziano i conduttori Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia", oltre che il Centro di Produzione Tv di Napoli, dove è stato realizzato il programma".

Le riflessioni di Bianca Guaccero sulla chiusura di Liberi tutti

Bianca Guaccero, in un post su Instagram, dopo aver ringraziato i fan ed il suo gruppo di lavoro ha scritto "Nella vita non sempre si può trionfare. Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (aldilà dei sogni) 'a volte quando si perde si vince'... ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica".

La sana follia della proposta innovativa

"So che molti diranno "e che te ne fai?"... sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo. E che la ricerca, il mettersi in discussione, il capire perché le cose non hanno funzionato, sono processi che non finiscono mai", continua Banca Guaccero.

E ancora: "Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili... tenacemente provato a farvi arrivare tutto l'amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella sana follia che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo".

La conduttrice, dopo aver ha ribadito la "sana follia" di aver proposto qualcosa di nuovo e ha dichiarato di essere fiera di questa scelta. Ha concluso affermando che ogni scelta restituisce pezzi importanti di consapevolezza, contribuendo a costruire basamenti solidi per il futuro.

"Ed io sarò sempre fiera di averlo fatto, perché l'essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani- conclude Bianca Guaccero - Personalmente penso che ogni scelta, restituisca sempre, e sottolineo sempre, pezzi importanti di consapevolezza, mattoni sui quali costruire grattacieli sempre più alti e più saldi".