Bianca Guaccero e Nicola Ventola: la loro storia, le indiscrezioni e il chiarimento di lei

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si conoscono da molti anni: i due hanno avuto una storia in passato e in seguito sono circolate online delle indiscrezioni relative ad un nuovo flirt che la Guaccero ha deciso di smentire prontamente, rompendo il suo silenzio sul presunto ritorno di fiamma.

La conduttrice di Detto Fatto e l'ex calciatore hanno avuto una storia molto tempo fa, dal 1996 al 2001, al termine della quale hanno deciso di non perdersi, rimanendo in buoni rapporti. Tra i due oggi c'è soltanto un rapporto di stima, rispetto e affetto sincero: niente di più.

"Ventola? Ogni anno spunta fuori questo gossip e ormai viene da ridere sia a me sia a lui! La verità è che siamo grandi amici, a dimostrazione che tra ex si può restare in buoni rapporti e volersi molto bene. C'è solo questo tra noi, niente di più", ha rivelato Bianca, mettendo definitivamente a tacere ogni diceria sul loro conto.

A dimostrare la natura "amichevole" del rapporto tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola c'è anche l'incursione a sorpresa organizzata dall'ex calciatore durante una diretta televisiva di Detto Fatto. Ventola, in questa occasione, a proposito della ex fidanzata ha dichiarato: "È speciale, lo sarà sempre... Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché...", al che la conduttrice ha ribattuto: "Arrivò sul suo cellulare un messaggio di un'altra donna...".