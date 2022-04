LFG (Let's Fucking Go), il docu film HBO arriva stasera su Sky

LFG (Let's Fucking Go) è l'avvincente docu-film targato HBO sulla lotta alla parità di retribuzione condotta dalla nazionale di calcio femminile degli Sati Uniti e arriva stasera su Sky Documentaries.

LFG, in onda stasera alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW, segue le calciatrici Megan Rapinoe, Jessica McDonald, Becky Sauerbrunn, Kelley O'Hara, Christen Press, Sam Mewis e Julie Foudy, nella loro battaglia legale contro la United States Soccer Federation per discriminazione salariale. Battaglia iniziata appena tre mesi prima dell'incredibile vittoria della squadra nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2019.

LFG: un'immagine

Diretto e prodotto dai vincitori dell'Academy Award Andrea Nix Fine e Sean Fine, LFG è uno sguardo intimo all'interno della storica causa per discriminazione di genere e azione collettiva intentata dalle giocatrici contro il loro datore di lavoro, per dimostrare il loro valore - e quello di milioni di donne in tutto il mondo che sono pagate meno dei loro omologhi maschi. Il film è raccontato proprio attraverso le voci delle calciatrici nel corso di un intero anno, mostrando un accesso senza precedenti alle esigenze fisiche e alle pressioni di essere tra i migliori atleti del mondo. Il film testimonia il coraggio, lo spirito incrollabile e la resilienza delle players nel tentativo di realizzare un vero e proprio cambiamento sociale.