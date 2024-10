L'eterna illusione: la rassegna dedicata al Noir americano torna al Cinema Quattro Fontane di Roma

Ha preso il via ieri la seconda edizione de L'eterna illusione, la rassegna dedicata al noir americano ospitata dal Cinema Quattro Fontane di Roma. Curata da Cesare Petrillo e Simone Fabio Ghidoni, organizzata da Circuito Cinema, la manifestazione è dedicata ai migliori film noir americani realizzati tra il 1941 e il 1957 in versione originale sottotitolata restaurata e digitalizzata. Un appuntamento per scoprire o riscoprire sul grande schermo per la prima volta i film di John Huston, Orson Welles, Fritz Lang e tanti altri maestri.

Tanti i titoli appartenenti a uno dei generi privilegiati dalla Hollywood classica che hanno nutrito l'immaginario mondiale negli anni del dopoguerra, facendo immergere lo spettatore in atmosfere buie e inquietanti e in un mondo notturno popolato da criminali che parlano in slang, donne perdute, sbirri incalliti, sadici, masochisti, alcolisti, talpe, ricattatori e mascalzoni d'ogni genere.

Un viaggio attraverso i grandi classici del noir indimenticati ma mai abbastanza conosciuti, come Il romanzo di Mildred, Il grande caldo o La fiamma del peccato, alternati a piccoli tesori nascosti (Criminale di turno, Detour).

Dopo l'inaugurazione, domenica 29 settembre, con il primo film della rassegna, Non voglio perderti (1950), l'appuntamento è ogni domenica mattina. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.circuitocinema.com.

