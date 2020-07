L'età dell'innocenza: stasera su Paramount Channel il film di Martin Scorsese

Serata in compagnia di Martin Scorsese, stasera su Paramount Channel alle 21:10, e del suo L'età dell'innocenza, dramma diretto nel 1993, che ha per protagonisti Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder.

Newland Archer (Daniel Day-Lewis) è un integerrimo avvocato del bel mondo, fidanzato con l'adorabile, ma ordinaria May Welland (Winona Ryder). Rassegnato ad una vita quieta e assolutamente convenzionale, come l'ipocrita società vittoriana richiede, Newland si abbandona ai propri sentimenti e ad un sogno di passione quando nella sua vita entra la contessa Olenska (Michelle Pfeiffer).

Il libro omonimo da cui L'età dell'innocenza è tratto, scritto da Edith Wharton e vincitore del Premio Pulitzer nel 1921, ha trasferito in qualche modo la stessa fortuna al film in fatto di premi: non solo agli Oscar del 1994 si aggiudica la statuetta per i migliori costumi (dell'italiana Gabriella Pescucci), ma vince anche ai BAFTA, ai Golden Globe e ai Nastri d'Argento (per la miglior scenografia a Dante Ferretti e i migliori costumi a Gabriella Pescucci).