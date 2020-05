L’Eredità: "Gerusalemme è la capitale di Israele". Proteste contro la RAI

La capitale di Israele è Gerusalemme secondo gli autori de L'eredità. Dopo l'episodio la RAI ha dovuto rispondere alle numerose proteste che sono arrivate a Viale Mazzini.

La RAI sposta la capitale d'Israele a Gerusalemme mentre la nostra ambasciata continua ad avere la sua sede a Tel Aviv. È successo durante una puntata de L'Eredità, la concorrente doveva dimostrare di conoscere le capitali delle nazioni che le venivano indicate di volta in volta da Flavio Insinna. Alla domanda su Israele la risposta è stata Tel Aviv, ma il conduttore le ha detto che aveva sbagliato.

Molti spettatori hanno protestato intasando i centralini di viale Mazzini e la comunità palestinese ha organizzato un sit-in di protesta sotto la sede della RAI. L'azienda si è giustificando tirando in ballo Wikipedia e la Treccani che considerano Gerusalemme capitale dello stato ebraico.

Chiunque però, consultando online il lemma della (quasi) infallibile Treccani alla voce Gerusalemme può leggere: "Gerusalemme, città della Palestina centrale, proclamata da Israele sua capitale". E la stessa cosa succede su Wikipedia con un controllo incrociato al lemma Tel Aviv, se non ci si ferma alla lettura della prima riga.

Insomma la dicitura sembra piuttosto chiara: il fatto che Israele abbia proclamato la Città Santa come propria capitale non significa che venga riconosciuta come tale universalmente.

Diverse risoluzioni ONU e quasi tutti i Paesi esteri (eccezion fatta per gli Stati Uniti nell'era Trump) non hanno mai riconosciuto a Gerusalemme lo status preteso da Israele, continuando a mantenere le proprie ambasciate a Tel Aviv, che dunque, nella pratica dei fatti, svolge un ruolo istituzionale (pur essendo stata capitale effettiva solo dal 1948 al 1949).

Non è un caso che, sulle mappe ONU, Israele sia di fatto uno stato senza capitale. Nonostante qualche autore RAI sembri avere una precisa idea sull'annosa questione che infiamma il Medio Oriente.