L'erede, anticipazioni del 28 agosto: Melek scopre di essere incinta, Dalyan viene rapito

Nuovi intrighi e svolte importanti attendono i protagonisti de L'erede, la dizi turca in onda stasera su Canale 5.

Nella puntata di questo venerdì 28 agosto, l'attenzione torna su Dalyan, ancora ricoverato in ospedale dopo l'intervento, mentre gli equilibri nella villa diventano sempre più fragili. Nel frattempo, Melek si trova davanti a una scoperta destinata a cambiare profondamente il suo rapporto con Serhat.

L'erede, anticipazioni del 28 agosto: Dalyan viene rapito

Il destino di Dalyan continua a tenere tutti con il fiato sospeso. L'uomo si trova in ospedale e Yusuf ha ricevuto l'incarico di sorvegliarlo, ma Akif e gli altri non hanno intenzione di rinunciare ai loro piani. Akif, Ziyan e Asir decidono infatti di tornare a collaborare. Akif accetta di aiutarli a una condizione: Dalyan deve morire. L'uomo teme infatti che, una volta risvegliatosi, possa rivelare informazioni compromettenti e fare anche il suo nome.

Il piano prende forma proprio in ospedale. Un uomo travestito da infermiere arriva per accompagnare Dalyan a un esame post-intervento. Yusuf, però, non si fida e decide di mandare Mustafa con loro. È una precauzione che non basta: una volta arrivati al piano terra, Akif colpisce Mustafa alle spalle, permettendo al falso infermiere di portare via Dalyan.

A preoccupare Melek, invece, non è soltanto la situazione di Dalyan. La donna soffre per l'allontanamento di Serhat, con il quale non riesce più ad avere un vero dialogo. Si confida con Sevde, che prova a spingerla a riflettere sulla situazione e sui sentimenti di Serhat. La donna teme infatti che il forte senso di riconoscenza che l'uomo prova nei confronti di Yildiz possa essersi trasformato in qualcosa di più.

La situazione prende però una svolta inattesa. Mentre Sevde cerca di consolarla e la accarezza, si accorge che Melek è incinta. La gravidanza rischia di cambiare ulteriormente gli equilibri all'interno della villa, proprio mentre il rapporto tra Melek e Serhat attraversa uno dei momenti più difficili.

Nel frattempo, il legame tra Serhat e Yildiz continua a diventare più stretto. Yildiz racconta all'uomo la storia di un libro che il fratello aveva trovato e bruciato prima che lei potesse terminarne la lettura, La farfalla nel mio palmo.

Yildiz completa il racconto della parte che conosceva e Serhat conclude la storia. Quando la ragazza si addormenta, l'uomo riflette su tutto ciò che lei ha fatto per lui e decide di ricambiare. Serhat porta quindi Yildiz in una scuola di preparazione all'università e la fa iscrivere. Un gesto che alimenta ulteriormente la gelosia e le preoccupazioni di Melek.

Quando Serhat e Yildiz tornano alla villa, Sultan cerca di impedire alla ragazza di entrare. Serhat, però, prende una posizione netta e ordina di non interferire più con Yildiz, chiarendo che la ragazza ha il permesso del Capo di restare nella villa.

Anche la storia tra Yusuf e Hatçik trova spazio nella nuova puntata. Yusuf consegna alla donna una lettera nella quale spiega il motivo del suo lungo silenzio. Il giovane rivela di aver mantenuto la distanza perché Sultan gli aveva fatto giurare di vivere il suo amore in silenzio. Una rivelazione che potrebbe riaprire una storia rimasta a lungo sospesa.

Intanto, nella villa, Nurgül riesce a parlare di nascosto con Akif. La donna è tenuta prigioniera da Asir, ma Akif le promette che si occuperà della situazione.