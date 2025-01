Leo Woodall coinvolto in una cospirazione governativa nel primo trailer della serie thriller Prime Target

Leo Woodall, vincitore del SAG Award e noto per i suoi ruoli in The White Lotus e One Day, è il protagonista di Prime Target, la nuova *serie thriller di Apple TV+, creata da Steve Thompson, il pluripremiato sceneggiatore di Sherlock. Thompson, oltre a scrivere la serie, ne è anche produttore esecutivo.

Il trailer di Prime Target presenta il personaggio di Woodall, Edward Brooks, un giovane e brillante studente di matematica il cui lavoro potrebbe contenere la chiave di dati sensibili - dai conti bancari ai sistemi di difesa - attirando l'attenzione di un governo pronto a tutto pur di distruggere la sua scoperta.

La trama di Prime Target

Secondo la sinossi ufficiale, Prime Target segue le vicende di Edward Brooks, un promettente laureato in matematica che sta per fare una scoperta rivoluzionaria. Se riuscisse a individuare uno schema nei numeri primi, avrà accesso a tutte le informazioni digitali del mondo. Tuttavia, presto si rende conto che una forza invisibile sta cercando di distruggere la sua ricerca, mettendolo sulle tracce di Taylah Sanders, un'agente dell'NSA incaricata di monitorare il comportamento dei matematici. Insieme, i due iniziano a scoprire una cospirazione pericolosa che coinvolge Edward in prima persona.

La serie, composta da otto episodi, è prodotta per Apple TV+ da New Regency, in collaborazione con Scott Free Productions di Ridley Scott. I primi due episodi saranno disponibili in anteprima mondiale sulla piattaforma di streaming il 22 gennaio 2025, seguiti da nuovi episodi settimanali fino al 5 marzo.

Il cast di Prime Target include anche Quintessa Swindell (Black Adam), Stephen Rea (The Crying Game), David Morrissey (The Walking Dead), Martha Plimpton (The Regime), Sidse Babett Knudsen (Borgen), Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button), Harry Lloyd (Game of Thrones), Ali Suliman (Tom Clancy's Jack Ryan), Fra Fee (Rebel Moon) e Joseph Mydell (The Eternal Daughter).