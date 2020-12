Lennon 80, il concerto evento stasera su VH1

In occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista, stasera alle 21.30 VH1 trasmette l'evento live in diretta streaming da Milano.

In occasione del quarantesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista, stasera su VH1 alle 21.30 trasmette Lennon 80, il concerto evento live che ha aperto l'ultima edizione della Milano Music Week, in diretta streaming dal Fabrique di Milano.

Un sogno che fai da solo rimane solo un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà. Diceva così John Lennon, uno degli artisti più celebrati al mondo per la sua musica, ma anche uno spirito ribelle, avido di libertà e di nuove esperienze rivoluzionarie. Per quanto tempo possa trascorrere, la musica dei grandi artisti non viene mai dimenticata. A reinterpretare sul palco le canzoni che hanno reso John Lennon un'icona immortale della musica sono stati alcuni dei più importanti musicisti e cantanti della scena musicale italiana: Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Cristiano Godano, Dente, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Alessandro Deidda, Leo Pari, Filippo Graziani, Gianluca de Rubertis, Roberto DellEra, Danysol, Marco Carusino, Andrea Pesce, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli e Lino Gitto.

Il ricavato dei biglietti del concerto è stato destinato al Fondo Covid-Sosteniamo La Musica, per aiutare i professionisti dello spettacolo. L'evento - organizzato e prodotto da LIVE ALL e trasmesso da VH1 - rappresenta un'opportunità concreta per riaccendere le luci sulla musica live e sui professionisti del settore. È Sky Media - concessionaria del Gruppo Sky Italia - a curare la raccolta pubblicitaria di VH1 e di tutti i canali ViacomCBS Italia.