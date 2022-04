Leicester City-Roma: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League

Leicester City-Roma è la partita valida per la Conference League 2021/2022 che si gioca stasera a Leicester: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Leicester City-Roma è la partita in programma stasera alle 21:00, valida come gara di andata delle semifinali della UEFA Europa Conference League 2021/2022. La squadra allenata da José Mourinho deve provare ad uscire imbattuta dal King Power Stadium in attesa del ritorno, che si giocherà a Roma giovedì prossimo.

Dove vederla in TV e in streaming.

In TV, Leicester City-Roma sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), oltre che su Sky Sport 4K. La telecronaca sull'emittente satellitare sarà affidata a Federico Zancan, al suo fianco, per il commento tecnico, si siederà Luca Marchegiani.

In streaming, sarà possibile seguire Leicester City-Roma su DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Riccardo Montolivo. La semifinale della squadra italiana si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

Probabili formazioni di Leicester-Roma

Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.