LEGO, le strepitose offerte di Multiplayer.com per Natale 2021

Su Multiplayer.com arrivano tante nuove offerte a tema LEGO in tempo per le festività: cosa aspettate a scoprirle?

LEGO® è da sempre sinonimo di creatività e branding e per festeggiare il primo anno di partnership tra LEGO e Multiplayer.com sarà attiva un'imperdibile offerta.

Utilizzando il codice LEGONATALE21 , avrete il 20% di sconto su oltre 200 set LEGO pronti ad essere spediti.

Scopri tutti i prodotti in offerta!

Da Stranger Things a Star Wars, da Super Mario a Ghostbusters, e poi gli eroi Marvel e DC... C'è davvero l'imbarazzo della scelta! Vi avventurerete nel Sottosopra assieme a Eleven, Mike e gli altri protagonisti della serie Netflix? O forse preferite fare un giro nella galassia lontana lontana di Star Wars, magari facendo un salto su Tatooine o giurando fedeltà al lato oscuro con il set dedicato ai Signori dei Sith?

Ma probabilmente in voi scorre il sangue dei più grandi eroi, e preferite combattere al fianco dell'amichevole Spider-Man di quartiere e degli Avengers, o riportare l'ordine nella corrotta Gotham City proprio come fa Batman, del quale potreste avere il cappuccio (naturalmente fatto di mattoncini LEGO) in bella mostra sugli scaffali di casa.

Insomma, sono davvero tanti i set in promozione, ma solo fino ad esaurimento scorte.

Se non siete già iscritti, sarà sufficiente creare un account su Multiplayer.com ed ottenere lo sconto inserendo il codice LEGONATALE21 al termine della procedura d'ordine. L'offerta sarà valida dal 1° novembre al 31 dicembre 2021.

Ogni occasione è buona per acquistare o regalare un set LEGO: per i più grandi... ma anche per i più piccini! Costruisci, divertiti e colleziona!