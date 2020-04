Lego Masters USA: la gara di costruzioni torna stasera su Blaze

Sbarca stasera su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) alle 20.30, in prima visione assoluta, Lego Masters USA, il competition show che vede protagonisti i famosi mattoncini inventati nel 1932, che da generazioni fanno sognare giovani e adulti. A condurre il programma un presentatore d'eccezione: l'attore Will Arnett (BoJack Horseman, Arrested Development).

Ci hanno fatto giocare, ci hanno fatto sognare, ci hanno aiutati a creare meravigliose costruzioni, alimentando le nostre avventure. Passano le generazioni, i videogiochi la fanno da padrone, ma quei piccoli mattoncini colorati continuano a farci divertire. Diverse squadre di appassionati e costruttori amatoriali di Lego seguiranno le indicazioni dei giudici di gara, creando strutture incredibili solo con l'aiuto della loro fantasia e dei mattoncini. Nei dieci episodi i team di LEGO Masters USA si sfideranno infatti creando città, strutture a matrioska, covi di personaggi malvagi, intere scene tratte dal cinema o dal passato per aggiudicarsi il titolo e un ricco montepremi finale.

Will Arnett è un attore e doppiatore di origine canadese, noto per il ruolo di G.O.B. in Arrested Development e per essere la voce di BoJack Horseman nell'omonima serie. E' stato anche protagonista di altri film di successo come The Lego Movie, Lego Batman - Il Film, Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra.