Legion Phone Duel: Movieplayer, Multiplayer, Lega Nerd e HD Blog si sfidano a Call of Duty su Twitch

Una live senza esclusione di colpi. Un'ora di diretta senza alcuna pietà. Sì, perché domani, 12 marzo, sul canale Twitch di Multiplayer andrà in scena una live in cui la redazione di Movieplayer (rappresentata dal nostro coraggioso Giuseppe Grossi) darà battaglia a quella di Multiplayer (capeggiata dagli agguerriti Umberto Moioli e Vincenzo Lettera), Lega Nerd (con la combattiva Gabriella Giliberti) e HD Blog (incarnata dal prode Niccolò Roli).

La live si terrà dallo Spazio Lenovo di Milano dove saranno presenti Niccolò, Vincenzo e Umberto, mentre in collegamento ci saranno Giuseppe e Gabriella. Tutti i partecipanti saranno armati di Legion Phone Duel (telefono da gaming targato Lenovo) per giocare insieme a Call of Duty: Mobile.

L'iniziativa fa parte del lancio della Legion Community, una nuova piattaforma online dedicata esclusivamente al gaming, dove gli utenti possono registrarsi per partecipare ad eventi, incontri, sconti e promozioni varie.

Non ci resta che darvi appuntamento a domani, alle 14.00 in punto, sul canale Twitch di Multiplayer dove l'epico scontro redazionale avrà inizio.