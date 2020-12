Lee Wallace, morto l'interprete del sindaco di Gotham nel Batman di Tim Burton

Lee Wallace è morto il 20 dicembre 2020 all'età di 90 anni: l'attore era famoso per aver recitato in film molto amati come Batman diretto dal regista Tim Burton.

I membri della sua famiglia hanno comunicato la triste notizia rivelando che gli hanno detto addio a New York, dopo una lunga malattia.

L'interprete del sindaco di Gotham nell'adattamento dei fumetti della DC dedicati a Batman realizzato da Tim Burton era nato il 15 luglio 1930 e sul grande schermo era stato coinvolto in una scena accanto a Pat Hingle, Billy Dee Williams e Michael Keaton, rispettivamente interpreti del commissario Gordon, Harvey Dent e Bruce Wayne. La scelta di Lee Wallace aveva suscitato qualche perplessità a causa della sua somiglianza con Ed Koch, ex sindaco di New York.

L'attore ha interpretato il ruolo di sindaco anche in Il colpo della metropolitana (un ostaggio al minuto) e Daniel di Sidney Lumet.

Wallace ha recitato nella sua carriera anche in Used People, War and Love, Private Benjamin, The Hot Rock, Thieves e The Happy Hooker. Per il piccolo schermo l'attore ha invece lavorato a lungo con parti in Kojak, Lou Grant, American Playhouse, The Equalizer e Law & Order.

Lee Wallace ha continuato la sua carriera anche a teatro, grazie al Williamstown Theatre Festival, e a Broadway salendo sul palco in occasione di vari spettacoli teatrali che comprendono The Apple Doesnt' Fall... diretto da Leonard Nimoy, A Teaspoon Every Four Hours, The Secret Affairs of Mildred Wild, Molly, Zalmen or The Madness of God, Some of My Best Friends, Grind, The Cemetery Club.