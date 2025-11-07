Lee Tamahori, regista di 007 La morte può attendere e Once Were Warriors, è morto a 75 anni

Il filmmaker, che ha a lungo sostenuto la cultura Maori, soffriva da tempo di Parkinson e la famiglia ha confermato la triste notizia.

Una foto di Lee Tamahori
NOTIZIA di 07/11/2025

Il regista Lee Tamahori, che ha firmato film come Once Were Warriors e Die Another Day - 007 La morte può attendere, è morto all'età di 75 anni.
A rivelarlo è stata la sua famiglia con un comunicato ufficiale rilasciato a RNZ, un'emittente televisiva della Nuova Zelanda.

L'annuncio della famiglia

Lee Tamahori, da tempo, soffriva di Parkinson ed è morto pacificamente nella sua casa, circondato dai membri della sua famiglia.

Il comunicato dichiara:"La sua eredità perdura con il suo whānau, il suo mokopuna, ogni regista che ha ispirato, ogni limite che ha infranto e ogni storia che ha raccontato con il suo occhio geniale e il suo cuore onesto". La famiglia ha poi aggiunto: "Un leader carismatico e un fiero spirito creativo, Lee ha sostenuto il talento Māori sia sullo schermo sia fuori. Alla fine è tornato a casa per raccontare storie basate sul whakapapa e sull'identità, con Mahana e il suo ultimo film The Convert, riaffermando il suo profondo legame con Aotearoa. Abbiamo perso un immenso spirito creativo".

Il DVD di Once Were Warriors - Una volta erano guerrieri

La carriera del regista

Il regista Warren Lee Tamahori era nato nel 1950 a Wellington, in Nuova Zelanda, e ha sempre sostenuto la cultura e i talenti Maori.
L'artista ha iniziato a lavorare nel settore cinematografico alla fine degli anni '70 e nel 1994 ha ottenuto il successo internazionale con Once were warriors - Una volta erano guerrieri, che affrontava le conseguenze della colonizzazione in Nuova Zelanda sulla cultura locale.

Berlino 2015: Lee Tamahori al photocall del film The Patriarch
Berlino 2015: Lee Tamahori al photocall del film The Patriarch

Negli anni successi il filmmaker ha realizzato lungometraggi come Scomodi omicidi, The Edge, Nella morsa del ragno, e 007 La morte può attendere (di cui potete leggere la nostra recensione) in cui Pierce Brosnan aveva l'iconico ruolo di James Bond, l'agente 007.

Dopo la buona accoglienza a Hollywood, Tamahori ha diretto altri sei film: xXx 2: The Next Level, Next, The Devil's Double, The Patriarch, e The Convert, arrivato nei cinema nel 2023.