Lee Miller: Kate Winslet è determinata ad onorare la memoria della fotografa nel biopic

Kate Winslet è determinata nell'onorare la memoria di Lee Miller nel film biografico che racconta la storia della modella diventata rinomata fotografa, coprendo diversi eventi importanti durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'obiettivo del biopic Lee è quello di trasmettere la grande storia di Miller alle nuove generazioni. L'ha raccontato proprio Kate Winslet nel corso di una recente intervista nella quale ha ripercorso l'esperienza vissuta sul set.

La storia di Lee

"Volevo provare a ridefinire il modo in cui le persone potrebbero scoprirla. Forse per un'altra generazione di giovani donne, persone che conoscono le sue immagini o come appariva ma non conoscono questo decennio cruciale della sua vita, che l'ha portata attraverso l'inferno. Quello che ha vissuto e quello che ha realizzato è significativo. Dovrebbe essere celebrato. È la sua eredità" ha spiegato Winslet.

Kate Winslet in un'immagine del biopic su Lee Miller

Lee Miller era una delle poche fotografe sul campo durante la Seconda Guerra Mondiale e l'attrice ha ritenuto che catturare la prospettiva di una donna sugli eventi fosse vitale per la completezza della storia.

"Vedeva davvero il mondo attraverso occhi femminili" ha proseguito Winslet "Era anche una donna che si ribellava allo sguardo maschile. Lo stava lasciando alle spalle, abbandonandolo, quasi come se lo stesse strofinando via, immergendosi nella violenza e nella sporcizia per sradicarlo dal proprio sistema, per non parlare poi del ricordo che tutti gli altri avevano di lei".

L'attrice è legata al progetto da parecchi anni e il fatto che sia stato costantemente rimandato è il segno, secondo Kate Winslet, di quanto ancora sia difficile fare film per una donna e sui temi che riguardano le donne:"È difficile fare film in quanto donna ed è difficile fare film sulle donne. Spero che con questo film le persone saranno più aperte ad assorbire storie di figure storiche così importanti come quella della formidabile Lee Miller".