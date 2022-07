Le Superchicche, il live-action targato The CW è ancora in fase di sviluppo

Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che i lavori sul live-action de Le Superchicche prodotto da The CW siano ancora in corso.

Fan de Le Superchicche, o anche solo voi che siete curiosi di vedere che aspetto avrebbe un live-action targato The CW del celebre titolo animato, non temete: la serie tv in produzione per il network americano sembra essere ancora in fase di sviluppo attivo.

A rivelarlo è TV Line, che nel comunicare la realizzazione di un nuovo reboot animato dell'amato show anni '90-2000 - un progetto che vedrà tornare anche il creatore della serie originale di The Powerpuff Girls - Le superchicche, Craig McCracken -, ci ha fornito anche un piccolo aggiornamento sull'adattamento live-action annunciato già nel 2021.

Dopo aver girato un pilot del potenziale show che avrebbe visto come protagoniste Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault rispettivamente nei panni di Lolly, Dolly e Molly (Blossom, Bubbles e Buttercup in originale), e aver deciso che non fosse esattamente ciò che stavano cercando di ottenere con la serie, il Presidente di The CW Mark Pedowitz ha spiegato che ci sarebbe stato un nuovo tentativo, perché "In questo caso, il pilot non funzionava. [...] Abbiamo pensato che fosse necessario fare un passo indietro e ricominciare dall'inizio".

Successivamente, tuttavia, il live-action è rimasto orfano di una delle sue protagoniste quando l'attrice di Agents of S.H.I.E.L.D. Chloe Bennet ha abbandonato il progetto, e da allora non vi sono stati più update in merito. Ma secondo TV Line, la serie è ancora "in fase di sviluppo attivo", e sarebbe quindi solo questione di tempo prima che ci venga data qualche nuova informazione.