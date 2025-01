Le Leggi del Cuore: da oggi su Rai 2 arriva la serie campione di ascolti di RaiPlay

Promossa su Rai 2 la serie Le Leggi del Cuore, che ha già conquistato il pubblico di RaiPlay. Dopo otto settimane nella top ten della piattaforma, fino a conquistare la vetta della classifica, la serie arriva oggi, lunedì 13 febbraio sulla seconda rete Rai. L'appuntamento è alle 19.00, poi sarà in onda tutti i giorni con due nuovi episodi.

Prodotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, Le Leggi del Cuore è diventata presto un caso internazionale. Al debutto nel nostro Paese lo scorso 14 novembre, la serie è stata lanciata in maniera singolare: un evento in streaming su Tik Tok, in cui il pubblico e il cast hanno potuto interagire, dando vita a una visione e condivisione collettiva. Approdata su RaiPlay, la serie ha scalato rapidamente la classifica dei programmi Rai più visti, confermando il successo già ottenuto in America Latina, Usa e con la versione messicana.

Le Leggi del Cuore: la trama

Basata su storie vere, spesso a tema sociale, Le Leggi del Cuore segue le vicende di un gruppo di avvocati che lavora in un prestigioso studio legale, specializzato in diritto di famiglia e penale. Ben presto le vicende lavorative si intrecceranno a quelle professionali.

In particolare, il filo conduttore della narrazione è la storia tra Julia Escallón e Pablo Domínguez. I due si conoscono in un momento cruciale delle rispettive vite: quando lui sta divorziando e lei sta invece per sposarsi con il collega Camilo Borrero (Sebastián Martínez). È dall'incontro tra i due personaggi che Le Leggi del Cuore prende il via, per una prima stagione di 131 episodi totali (ogni settimana RaiPlay ne riascia 20).

Il cast internazionale

Oltre ai protagonisti, nel cast della serie spiccano attori del panorama televisivo latino-americano che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. A partire proprio da Laura Londoño, vista in produzioni di successo come Café con Aroma de Mujer e vincitrice dell'ultima edizione di MasterChef Spagna.

Luciano D'Alessandro, attore e conduttore venezuelano di origine italiane già noto anche al pubblico italiano per la serie Dolce Valentina e prossimamente al cinema con Padres, e Sebastián Martínez, protagonista della serie Netflix L'Incidente.

Nel cast anche Iván López nei panni del seducente avvocato Nicolas Ortega, Mabel Moreno nel ruolo di Maria Del Pilar, avvocatessa che lotta per i diritti e per l'emancipazione delle donne, e Lina Tejeiro, la romantica Catalina Mejìa, segretamente innamorata di Alfredo Duperly, interpretato da Rodrigo Candamil, recentemente protagonista del sequel di Betty La Fea.

Il successo della sigla

A contribuire al successo de Leggi del Cuore, anche la sigla della serie. Il brano originale Me Llamas del gruppo Piso 21, è diventata infatti una hit mondiale con oltre 936 milioni di streaming; recentemente è stata anche remixata dal cantante Maluma.