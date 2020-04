Le Iene tornano su Italia 1 con una nuova formula: ecco quando

Le Iene torneranno presto in onda su Italia 1 e con una nuova formula. Quando? Dal 21 aprile, con un nuovo studio e senza Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La trasmissione si è adattata alle nuove regole sul distanziamento sociale e i conduttori trasmetteranno da casa.

Il ritorno de Le Iene nel palinsesto Mediaset, anche se solo una volta alla settimana, segna un piccolo passo verso la normalità: la trasmissione era stata sospesa lo scorso 7 marzo, quando un caso di Coronavirus aveva interessato la redazione.

La nuova formula della trasmissione di Italia 1 è stata anticipata da Davide Parenti al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Lo studio è stato rivoluzionato, adattandolo alle esigenze del momento: "Ci sarà uno studio virtuale che ricorda app come Zoom e Skype, i conduttori non saranno vicini, ma saranno avvicinati elettronicamente. Sullo schermo risulterà un'immagine simile a quando facciamo un'intervista tripla".

La conduzione per il momento non sarà affidata ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La prima puntata sarà presentata dal trio Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma, la seconda da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. A maggio, probabilmente, ci sarà il ritorno di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. A cambiare non è solo lo studio, anche gli scherzi e i servizi dovranno attenersi alle norme sul distanziamento sociale. Nelle prime puntate sarà inevitabile parlare del Covd-19, alla redazione sono arrivate moltissime segnalazioni come spiega Parenti: "Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni e tutte sul Covid-19. Persone ammalate che non hanno avuto la necessaria copertura e altre storie incredibili. Se da una parte i medici sono eroi, la sanità ha fatto miracoli - sottolinea l'autore televisivo precisando - ma quando tuo padre e tua madre hanno bisogno di aiuto e non lo ricevono, quando il miracolo non avviene, chi non sa più a chi rivolgersi scrive a Le Iene. Pensate che una signora di 90 anni ci ha chiamato da un ospizio di Lecce perché da due giorni nessuno le dava da mangiare".