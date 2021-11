Le Iene, stasera su Italia 1 la nuova puntata: anticipazioni

Le Iene tornano stasera su Italia1 alle 21:20 con la tredicesima puntata di stagione e con l'ottava nuova conduttrice: con Nicola Savino e la Gialappa's Band c'è Lodovica Comello.

"Da sempre guardo con ammirazione Le Iene in tv e indossare il celebre abito bianco e nero sarà per me una bellissima e nuova responsabilità", racconta l'attrice, cantante e conduttrice. "Sarò pronta a tutto ma soprattutto a divertire e divertirmi. Anche se so già di non poter competere con la grazia di Nicola durante gli stacchetti!".

Tra i tanti servizi della puntata di stasera anche lo scherzo di Stefano Corti a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip. Il figlio Davide, complice degli autori dello show, le farà credere di aver promesso a delle ragazze l'ingresso nella trasmissione Avanti un altro, di cui Sonia gestisce i casting, in cambio di soldi e altro...