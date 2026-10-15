Le Iene stasera su Italia 1: il caso degli embrioni a Napoli e la banda della minicar

Dall'inchiesta sulla procreazione assistita a Napoli, con il test del DNA che ha rivelato una drammatica verità, alle aggressioni a Roma: ecco i servizi e gli ospiti della puntata condotta da Veronica Gentili.

Stasera, giovedì 15 ottobre, torna Le Iene su Italia 1 con una nuova puntata ricca di inchieste e approfondimenti. Alla conduzione Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio ci saranno Paola Turci e Francesca Michielin.

Le Iene: cosa vedremo stasera 15 ottobre

Al centro della serata ci saranno due inchieste: una drammatica vicenda legata alla procreazione medicalmente assistita a Napoli, le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar a Roma e un approfondimento sulle calamità naturali che hanno colpito l'Italia.

Il caso degli embrioni congelati a Napoli: la verità dopo il test del DNA

Tra i servizi più attesi della puntata c'è quello firmato da Riccardo Spagnoli, con Roberta Rei, che ricostruisce la vicenda del centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell'Ospedale San Paolo di Napoli.

Una coppia, desiderosa di avere un secondo figlio, decide di utilizzare uno dei cinque embrioni congelati e custoditi nella struttura ospedaliera. Il percorso di PMA si conclude con la nascita di una bambina, ma la felicità dei genitori viene presto messa in discussione da un dettaglio inquietante: il gruppo sanguigno della neonata risulta incompatibile con quello della coppia.

Gli accertamenti successivi, attraverso l'esame del DNA, confermano una verità sconvolgente: la bambina non è biologicamente figlia dei due genitori.

Il servizio cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto, dando voce anche ad altre coppie che aspettano di poter utilizzare i propri embrioni congelati, attualmente bloccati. Per ricostruire la vicenda e capire quali siano le responsabilità, Roberta Rei interrogherà il direttore dell'Ospedale San Paolo, l'ex primario ginecologo del reparto di PMA e i vertici dell'Asl Napoli 1 Centro.

La banda della minicar a Roma e le calamità naturali: le altre inchieste della puntata

Spazio anche alla cronaca con il servizio di Daniele Bonistalli e Riccardo Messa dedicato alla cosiddetta banda della minicar, sospettata di aver seminato il panico a Roma con una serie di aggressioni. Sono stati individuati due minorenni, di 16 e 17 anni, sospettati di essere coinvolti negli episodi.

Tra le sette vittime figura anche l'attore Davide Iacopini, sottoposto a due interventi chirurgici e ancora ricoverato in gravi condizioni. Gli inviati ripercorreranno i fatti, cercando di ricostruire la dinamica delle aggressioni e gli sviluppi della vicenda.

Nel corso della serata, inoltre, Matteo Viviani proporrà un approfondimento sulle calamità naturali, alla luce dei recenti eventi atmosferici che hanno messo in difficoltà diverse aree della penisola. Un servizio per fare il punto sulle emergenze, sulle conseguenze del maltempo e sulle questioni legate alla gestione dei fenomeni naturali estremi.