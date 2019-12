Le Iene, scherzo a Bebe Vio con proposta indecente: “Reality senza veli al posto di Tokyo 2020”

Le Iene questa settimana hanno preso di mira Bebe Vio con uno scherzo: alla campionessa sono stati offerti soldi per un reality senza veli, ma lei rifiuta con un secco 'non me ne frega nulla di soldi e fama'.

Bebe Vio viene tentata da Le Iene e dal loro nuovo scherzo: deve spogliarsi in un reality e rinunciare alle paraolimpiadi, ma Bebe non ha dubbi "sono una persona limpida" dice rifiutando l'offerta e mostrando ancora una volta le sue doti umane che fanno di lei una di personaggi più amati dello sport.

Vittima di questa settimana delle Iene è stata Bebe Vio. La campionessa paraolimpica era ad una conferenza stampa per presentare un progetto legato alle Paraolimpiadi di Tokyo del 2020. Complici della Iena Nicolò De Devitiis sono due dei pupilli di Bebe, ovvero Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini, anche loro campioni di scherma. Alla fine della conferenza i due ragazzi vengono avvicinati da una procace giornalista che li provoca con domande del tipo "Ovunque va, fa strage, ci puoi raccontare come colpisci le ragazze?", Bebe è già molto seccata. Poi i due campioni sono avvicinati da Toni Toscani, manager di molti VIP, che gli propone di partecipare al reality senza veli dal titolo 'Nudi alla meta'. La campionessa da lontano osserva preoccupata. Toscani poi le si avvicina proponendole di diventare il suo manager televisivo, lei rifiuta l'offerta e dice ai due amici: "Avete visto che viscido? Non fidatevi di queste persone, dico sul serio".

.@VioBebe ci è cascata: fa di tutto per salvare i colleghi dal reality show con spogliarello organizzato da @nicdedevitiis! 😂 #LeIenehttps://t.co/PzjVx5G4Eo — Le Iene (@redazioneiene) December 17, 2019

Passa un mese, Edoardo ed Emanuele confessano a Bebe di aver firmato il contratto che li lega alla produzione del reality, Edoardo però vuole reciderlo e le chiede aiuto, Emanuele invece è convinto, abbandonerà lo sport per il mondo dello spettacolo. Bebe telefona al padre (anche lui complice), che le consiglia di affrontare il manager.

Bebe e i due amici vanno da Toscani, vogliono che svincoli Edoardo ma il manager è irremovibile, anzi propone alla campionessa di partecipare al reality, le raddoppia il compenso, ma lei risponde irritata: "Io in queste cose non ci casco. Sono una persona limpida, non me ne frega nulla di soldi e fama".

Devitiis si arrende, le sue tentazioni non scalfiscono la campionessa, è il momento di rivelare lo scherzo. Bebe ride, abbraccia sollevata i due compagni poi dice a La Iena: "giuro che questo contratto lo strappavo". E poi: "Ma come vi è venuto in mente? ". Subito dopo : "Io stavo per menarli tutti e due. Sai qual è il problema? Emanuele è davvero così, pensa solo alle donne, nelle foto di gruppo degli atleti lui non c'è mai è sempre con qualche figa da qualche parte". Uno scherzo riuscitissimo che ha messo ancora di più in risalto il lato umano e genuino di questa nostra grande campionessa.