Le Iene, puntata di stasera 4 aprile: anticipazioni, servizi ed ospiti

Stasera 4 aprile torna Le Iene, il programma in onda in prima serata su Italia 1. A condurlo ci sarà Belen. Al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata che come sempre proporrà servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Sono tre gli ospiti annunciati nella puntata che andrà in onda alle 21:20. La prima è Federica Panicucci, un volto noto al pubblico Mediaset. La conduttrice, infatti, ogni mattina è su Canale 5 dove presenta Mattino 5, programma in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e ospiti.

La seconda ospite è Gaia Girace, l'attrice di Vico Equense, in provincia di Napoli, nota al pubblico televisivo per aver interpretato Lila Cerullo nella serie televisiva L'amica geniale.

La terza ospite è la Drag Queen Priscilla, conduttrice e giudice di Drag Race Italia, il programma che da poco ha traslocato su Paramount+. Chissà se stasera Mariano Gallo ci regalerà un'anteprima sulla nuova stagione del talent, ancora non sappiamo se il panel di giudici verrà confermato o sostituito nella nuova versione del programma.

Infine ci saranno i soliti servizi di cronaca, attualità, le inchieste ed i monologhi degli ospiti. La settimana scorsa Elena Di Cioccio, emozionò il pubblico rivelando di essere sieropositiva da 21 anni, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity