Drag Race Italia 3 trasloca da Discovery a Paramount+: via al casting

Drag Race Italia 3 si farà, l'avventura italiana del talent, basato sul format del programma statunitense RuPaul's Drag Race, continua su Paramount+. Discovery aveva deciso di abbandonare il progetto, sia per i costi che per gli ascolti che, almeno nella messa in onda lineare su Real Time, non hanno mai entusiasmato. Il canale streaming ha dato il via anche al casting. Per il momento bocche cucite sulla conduzione e la giuria.

Paramount+ ha annunciato oggi che Drag Race Italia arriverà sul servizio di streaming in Italia e successivamente sarà disponibile, oltre che in Italia, anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell'anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Drag Race in Brasile, Germania e Messico e di una Global Drag Race All Stars, che saranno disponibili su Paramount+ quest'anno nei rispettivi paesi.

"Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall'inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder", ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks. "Nell'espandere l'impronta globale di Paramount+, era importante riconquistare Drag Race nei mercati internazionali chiave costruendo anche una serie di competizioni interconnesse. Global Drag Race All Stars è come un Super Bowl mondiale per le Drag!"

"Con la terza stagione di Drag Race Italia siamo entusiasti di espandere la partnership con Paramount+ e Wow Presents Plus, e di continuare la nostra missione nel diffondere la gioia delle drag in tutto il mondo", hanno dichiarato Fenton Bailey e Randy Barbato, CEO di World of Wonder.

RuPaul's Drag Race, il reality più famoso della storia con 27 Emmy Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder, pluripremiata agli Emmy Awards. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi.

Le prime due edizioni Drag Race Italia sono state condotte dalla Drag Queen Priscilla, affiancata, come giudice da Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Non si sa se questo trio sarà confermato in toto, parzialmente, o interamente sostituito. Le prime due edizioni del talent hanno visto trionfare Elecktra Bionic e La Diamond.