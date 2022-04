Le Iene, Malena: “le donne che non si depilano lo fanno per aumentare i follower”

Nella puntata de Le Iene del 27 aprile Malena e Taylor Mega hanno parlato dei vantaggi estetici della depilazione femminile. Precedentemente nel programma condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari erano intervenute alcune attiviste che hanno deciso di non depilarsi per rivendicare la propria libertà contro gli stereotipi della società.

Alessandro Onnis de Le Iene ha incontrato, nelle settimane passate, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e Giulia Zollino, antropologa, esperta di educazione sessuale, due donne che hanno deciso di non depilarsi. "Alcune cose, come la depilazione - ha sostenuto la Zollino - ho capito che nascondono un meccanismo di controllo e di sottomissione".

La scelta di queste attiviste è stata ieri contestata da Filomena Mastromarino, in arte Malena. La pornostar chiacchierando con Onnis ha detto: "mi aspettavo che queste attiviste che avete intervistato non si depilassero per una loro scelta estetica, ma non perché vogliono andare contro la società che impone la ceretta". Secondo Malena, la scelta di dichiarare pubblicamente di non depilarsi è commerciale "fa hype, i follower del profilo aumentano e magari vieni chiamato da Mediaset per un'intervista".

La pornostar ha sottolineato: "io ho la fi.a rasata ma mica lo vado a dire in giro, come fanno loro". Su richiesta di Alessandro, Malena ha abbassato leggermente la mutanda: "ora non sono depilata, mi sta crescendo il pelo, forse non mi rado da due settimane e non penso di non aver fatto niente in queste due settimane", rivela all'inviato, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

L'influencer Taylor Mega si è sempre depilata, ora, grazie al laser, non ha più peli ma prima ricorreva alla ceretta ogni due giorni. A proposito del pube afferma: "è depilatissimo, io sono così bella che sarebbe un peccato coprirlo". Alessandro Onnis ha sentito il parere di Francesca Ruvo che ha scelto di non depilarsi "un atto politico" spiega "perché il trattamento costa 130 euro al mese, circa 1500 euro all'anno, rifiutarlo significa non spendere soldi, non perdere quel tempo ed evitare di soffrire".