Le Iene 2019: nella puntata di stasera l'aggressione all'inviato Filippo Roma

Le Iene 2019 tornano stasera su Italia 1 alle 21.25 con una nuova puntata in cui verrà mostrata l'aggressione a Filippo Roma, oltre a molti altri servizi, scherzi compresi.

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, in compagnia della Gialappa's Band e dei suoi irriverenti commenti, condurranno la quinta puntata della nuova stagione, in cui ampio spazio sarà dato all'inchiesta dell'inviato Filippo Roma sul problema dei rifiuti a Roma. Dopo la prima parte, andata in onda durante la scorsa puntata, questa sera si tornerà a parlare della presunta truffa sulla raccolta differenziata delle utenze non domestiche. Soprattutto, Filippo Roma sarà il protagonista di un video che la redazione ha deciso di mandare in onda: quello che testimonia la sua aggressione durante la manifestazione del Movimento 5 Stelle a Napoli.

STASERA A LE IENE L’AGGRESSIONE A FILIPPO ROMA

È stato insultato da degli attivisti Cinque stelle: ha ricevuto anche due pugni, per fortuna solo uno andato a segno. Guarda qui tutto il video, e stasera l’integrale: https://t.co/3Fu99FpuXX pic.twitter.com/5p5qyAvKU2 — Le Iene (@redazioneiene) October 15, 2019

Spazio poi al servizio realizzato da Giulio Golia che ha partecipato anche quest'anno all'Alzheimer Fest per intervistare nuove persone affette e conoscere sempre maggiori aspetti della malattia che cancella il passato. Sarà parecchio interessante seguire il servizio realizzato da Andrea Agresti e Claudio Bongiovanni su una pratica sessuale che sta prendendo sempre più piede: il ballbusting. E non mancheranno gli scherzi, come quello che la redazione de Le Iene ha organizzato alle spalle del comico Angelo Pintus, vittima di Stefano Corti e Alessandro Onnis. La vacanza rilassante a Fuerteventura rischia improvvisamente di diventare un po' troppo affollata.