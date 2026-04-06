Le donne della Bibbia stasera su Canale 5: trama cast dell'ultima puntata

Va in onda questa sera, lunedì 6 aprile, in prima serata su Canale 5 l'ultimo appuntamento con Le donne della Bibbia, la miniserie girata tra Roma e Matera che racconta le origini della fede attraverso lo sguardo di cinque donne straordinarie, figure centrali dell'Antico Testamento. Il racconto epico si basa sul primo testo della Bibbia: Il libro della Genesi.

Le donne della Bibbia: Riepilogo dei primi tre episodi

La miniserie è composta da sei episodi. Ieri sera abbiamo visto le origini della promessa divina nella famiglia di Abramo. Sua moglie Sara, non essendo riuscita ad avere figli, ha spinto per avere un erede tramite la schiava Agar, da cui è nato Ismaele. Questo ha creato tensioni e ha portato all'allontanamento di Agar nel deserto, dove però ha ricevuto una promessa di salvezza.

Le donne della Bibbia: Minnie Driver interpreta Sara

Trame degli episodi stasera 6 aprile

Negli ultimi tre episodi la narrazione si sposta sulla nuova generazione: i fratelli Esaù e Giacobbe entrano in conflitto quando Giacobbe ottiene con l'inganno la benedizione del padre Isacco, ma è costretto alla fuga. Da qui, Giacobbe trova rifugio da Labano, si innamora di Rachele ma viene ingannato e sposa anche Lia. Tra rivalità familiari, gelosie e crescita interiore, la storia culmina nel ritorno di Giacobbe e nel confronto con Esaù, carico di tensione ma aperto alla possibilità di riconciliazione.

Episodio 4

Esaù, segnato da un'unione nata dalla violenza - il matrimonio con una donna ittita - si ritrova inaspettatamente a scoprire, proprio in quel legame imposto, una forma di amore che non credeva possibile. Nel frattempo, suo padre Isacco perde progressivamente la vista e, sentendo avvicinarsi la fine, decide di impartire la benedizione al primogenito. Ma durante l'assenza di Esaù, Rebecca interviene: spinge Giacobbe a presentarsi al padre al posto del fratello. Così, attraverso l'inganno, la benedizione passa al figlio minore.

Le donne della Bibbia: Lia, interpretata da Millie Brady

Quando la verità emerge, tutto si spezza. Isacco è devastato dal dolore e dal senso di tradimento, mentre Esaù, ferito e umiliato, lascia spazio a un desiderio feroce di vendetta. Per salvarlo, Rebecca costringe Giacobbe alla fuga, mandandolo lontano, in esilio. Gli anni passano. Giacobbe ritorna, non più come il giovane astuto di un tempo, ma disarmato, cambiato, vulnerabile. Dall'altra parte, Esaù si prepara all'incontro con timore e sospetto: teme un nuovo inganno, o peggio, un tentativo di sopraffazione. Così gli va incontro accompagnato da uomini armati, pronto a difendersi.

Episodio 5

A Carran, l'arrivo di Giacobbe incrina un equilibrio familiare rimasto intatto per anni. Tra i pascoli e la vita quotidiana, è Rachele, pastora libera e determinata, a catturare immediatamente il suo cuore. In lei Giacobbe vede un futuro possibile, una promessa concreta dopo l'esilio. Ma nella stessa casa vive anche Lia, sorella maggiore, discreta e silenziosa, che porta sulle spalle il peso delle aspettative mancate. In Giacobbe intravede forse l'ultima possibilità di non restare indietro, di trovare finalmente un posto.

Le donne della Bibbia: Tom Payne interpreta Giacobbe

A governare ogni cosa è Labano, padre astuto e calcolatore, deciso a piegare gli eventi ai propri interessi. Così, nella notte del banchetto nuziale, tra vino, canti e ombre, mette in atto il suo inganno: sotto il velo e nell'oscurità della tenda, al posto di Rachele conduce Lia.

Episodio 6

Nella notte delle nozze, tra veli e oscurità, Giacobbe viene ingannato: al suo risveglio, accanto a lui non c'è Rachele, bensì Lia, la sorella maggiore. Costretto ad accettare la volontà di Labano, Giacobbe lavora altri sette anni per poter sposare Rachele.

La famiglia cresce, ma non senza tensioni. Lia è feconda e dà figli a Giacobbe, mentre Rachele, amata ma sterile, vive il peso di un'attesa che si trasforma in gelosia e dolore. Tra rivalità, tentativi di controllo e soluzioni disperate, il legame tra le due sorelle si inasprisce sempre di più.

Corrado Invernizzi

Cast e protagoniste della miniserie girata in Italia

Nel cast spiccano nomi internazionali:

Sara, interpretata da Minnie Driver

Abramo, interpretato da Jeffrey Donovan

Agar, interpretata da Natacha Karam

Rebecca, interpretata da Alexa Davalos

Giacobbe, interpretato da Tom Payne

Lia, interpretata da Millie Brady

Rachele, interpretata da Blu Hunt

Labano, interpretato da James Purefoy

La figura di Dio, interpretata da Corrado Invernizzi

Una storia di fede e donne straordinarie

Le donne della Bibbia va oltre il semplice racconto storico: è un percorso intenso nei grandi temi della fede - promessa, sofferenza, scelta e redenzione. Una produzione ambiziosa che intreccia scenari suggestivi e profondità emotiva, riportando al centro della narrazione donne spesso rimaste in secondo piano, ma decisive nella storia biblica.