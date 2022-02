Lazio, Napoli e Atalanta: dove vedere in tv e in streaming le partite di Europa League oggi

Lazio, Napoli e Atalanta scendono in campo per affrontare le loro avversarie nell'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022: ecco dove vederle in tv e in streaming.

Lazio, Napoli e Atalanta affrontano le avversarie che il calendario dell'Europa League 2021/2022 ha messo loro contro oggi, 17 febbraio 2022, in queste gare di andate dei sedicesimi di finale della competizione europea. Le gare di ritorno si giocheranno, a campi invertiti, giovedì 24 febbraio 2022.

Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Barcellona-Napoli

Barcellona-Napoli si gioca oggi alle 18:45 al Camp Nou di Barcellona. La gara, valevole come turno di andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sky Sport Uno (201 satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 satellite). La telecronaca sarà di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky, grazie a Sky Go. La telecronaca di Barcellona-Napoli su DAZN sarà di Stefano Borghi e Dario Marcolin.

Porto-Lazio

Porto-Lazio si gioca stasera alle 21:00 all'Estádio do Dragão di Oporto. La gara, valevole come turno di andata dei sedicesimi di finale dell' Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sy Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile e Fernando Orsi.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky, grazie a Sky Go. La telecronaca di Porto-Lazio su DAZN sarà di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

Atalanta-Olympiacos

Atalanta-Olympiacos si gioca stasera alle 21:00 al Gewiss stadium di Bergamo. La gara, valevole come turno di andata dei sedicesimi di finale dell' Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 satellite). La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni e Walter Zenga.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky, grazie a Sky Go. La telecronaca di Atalanta-Olympiacos su DAZN sarà di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.