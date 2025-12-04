Lazio-Milan, big match degli ottavi di Coppa Italia: orario, formazioni e dove vederlo in TV e streaming

Un duello avvincente attende i tifosi di calcio questa sera, giovedì 4 dicembre, con il big match degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: la Lazio ospita il Milan in gara secca. La vincente staccherà il pass per i Quarti di finale a cui sono già approdate quattro squadre. Ecco a che ora e dove vederla e le probabili formazioni scelte da Allegri e Sarri.
Orario e dove vedere in chiaro e streaming Lazio-Milan di Coppa Italia
La partita tra Lazio e Milan è in programma per le ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 (esclusiva Mediaset) e in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e su SportMediaset. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari che avrà al suo fianco Massimo Paganin per il commento tecnico. Nel caso la partita dovesse chiudersi con un risultato di parità al 90', sono previsti i rigori.
Chi scenderà in campo stasera per Lazio e Milan: le probabili formazioni
I due tecnici, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri potrebbero optare per un certo turnover in vista degli impegni di campionato, ma lo scontro è di alto livello.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.
Squadre qualificate ai quarti e possibili accoppiamenti
Fino ad ora, diverse squadre hanno già conquistato l'accesso ai quarti di finale. Il tabellone è già definito e prevede i seguenti accoppiamenti:
Squadre qualificate ad oggi (4 dicembre):
- Juventus (ha battuto l'Udinese 2-0)
- Atalanta (ha battuto il Genoa 4-0)
- Napoli (ha battuto il Cagliari 10-9 d.c.r.)
- Inter (ha battuto il Venezia 5-1)
Partite degli ottavi ancora da giocare:
- Bologna - Parma (ore 18:00, 4 dicembre)
- Lazio - Milan (ore 21:00, 4 dicembre)
- Roma - Torino (13 gennaio)
- Fiorentina - Como (27 gennaio)
Possibili quarti di finale:
Il tabellone ha già stabilito gli incroci successivi, che si giocheranno tra il 4 e l'11 febbraio 2026:
- Atalanta - Juventus
- Vincente Bologna/Parma - Vincente Lazio/Milan
- Inter - Vincente Roma/Torino
- Napoli - Vincente Fiorentina/Como