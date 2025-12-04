Lazio-Milan, big match degli ottavi di Coppa Italia: orario, formazioni e dove vederlo in TV e streaming

Sfida ad alta tensione all'Olimpico tra Lazio e Milan negli ottavi di Coppa Italia: ecco l'orario del match, le probabili formazioni e tutte le indicazioni per seguirlo in TV e in streaming.

Un duello avvincente attende i tifosi di calcio questa sera, giovedì 4 dicembre, con il big match degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: la Lazio ospita il Milan in gara secca. La vincente staccherà il pass per i Quarti di finale a cui sono già approdate quattro squadre. Ecco a che ora e dove vederla e le probabili formazioni scelte da Allegri e Sarri.

Orario e dove vedere in chiaro e streaming Lazio-Milan di Coppa Italia

La partita tra Lazio e Milan è in programma per le ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 (esclusiva Mediaset) e in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e su SportMediaset. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari che avrà al suo fianco Massimo Paganin per il commento tecnico. Nel caso la partita dovesse chiudersi con un risultato di parità al 90', sono previsti i rigori.

Chi scenderà in campo stasera per Lazio e Milan: le probabili formazioni

I due tecnici, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri potrebbero optare per un certo turnover in vista degli impegni di campionato, ma lo scontro è di alto livello.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

Squadre qualificate ai quarti e possibili accoppiamenti

Fino ad ora, diverse squadre hanno già conquistato l'accesso ai quarti di finale. Il tabellone è già definito e prevede i seguenti accoppiamenti:

Squadre qualificate ad oggi (4 dicembre):

Juventus (ha battuto l'Udinese 2-0)

(ha battuto l'Udinese 2-0) Atalanta (ha battuto il Genoa 4-0)

(ha battuto il Genoa 4-0) Napoli (ha battuto il Cagliari 10-9 d.c.r.)

(ha battuto il Cagliari 10-9 d.c.r.) Inter (ha battuto il Venezia 5-1)

Partite degli ottavi ancora da giocare:

Bologna - Parma (ore 18:00, 4 dicembre)

(ore 18:00, 4 dicembre) Lazio - Milan (ore 21:00, 4 dicembre)

(ore 21:00, 4 dicembre) Roma - Torino (13 gennaio)

(13 gennaio) Fiorentina - Como (27 gennaio)

Possibili quarti di finale:

Il tabellone ha già stabilito gli incroci successivi, che si giocheranno tra il 4 e l'11 febbraio 2026: