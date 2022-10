Lazio-Midtjylland: dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League

Lazio-Midtjylland è la partita valida per la Europa League 2022/2023 che si gioca stasera a Roma: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Lazio-Midtjylland è la partita in programma stasera 27 ottobre alle 21:00, quinto turno, secondo di ritorno, della fase a gironi della Europa League. La squadra di Maurizio Sarri si trova in un girone molto equilibrato, le squadre hanno tutte lo stesso punteggio, vincere stasera è fondamentale per passare il turno.

Lazio-Midtjylland in Televisione

Lazio-Midtjylland sarà trasmessa in televisione in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252). La partita si gioca nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto per le 18:45.

Lazio-Midtjylland in Straeming

HJK-Roma sarà trasmessa su DAZN. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

I Telecronisti per Sky saranno Davide Polizzi e Luca Marchegiani. Su DAZN la partita sarà raccontata da Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Classifica Gruppo F

Feyenoord, Lazio, Midtjylland e Sturm Graz sono tutte a 5 punti.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

MIDTJYLLAND: Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas.