Lazio-Atalanta stasera in TV: dove vederla e formazioni della semifinale di Coppa Italia

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per una delle sfide più attese della stagione: stasera, mercoledì 4 marzo 2026, Lazio e Atalanta si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa.
Si tratta di un match fondamentale per entrambe: la Lazio vede nella coppa la strada maestra per salvare una stagione altalenante, mentre l'Atalanta di Palladino punta a confermare il suo status di "grande" del calcio italiano, cercando di ipotecare la finale dopo il pareggio per 0-0 tra Como e Inter nell'altra semifinale giocata ieri.
Il cammino delle due squadre
Entrambe le formazioni hanno superato ostacoli di alto livello per arrivare a questo penultimo atto della competizione:
- Lazio: Il percorso dei biancocelesti è iniziato agli ottavi di finale con una vittoria di misura per 1-0 contro il Milan. Nei quarti di finale, la squadra di Sarri ha superato il Bologna in una sfida al cardiopalma, risolta solo ai calci di rigore dopo il pareggio nei tempi regolamentari.
- Atalanta: La "Dea" ha mostrato una forma straripante. Negli ottavi ha travolto il Genoa con un netto 4-0. Nei quarti di finale, ha poi impressionato l'intero panorama calcistico schiantando la Juventus con un perentorio 3-0, trascinata dai gol di Scamacca, Sulemana e Pasalic.
Dove vederla in TV e Streaming
La copertura mediatica per questa sfida sarà totale e gratuita, grazie all'esclusiva Mediaset:
- Canale TV: Diretta su Italia 1 dalle ore 21:00.
- Streaming: Disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.
- Squadra tecnica: La telecronaca è affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero, con Francesca Benvenuti a bordocampo per gli interventi live.
- Post-partita: Il post-partita sarà condotto come di consueto da Monica Bertini, con approfondimenti, interviste ai protagonisti e i casi da moviola analizzati in studio.
Le Probabili Formazioni
I due tecnici sembrano intenzionati a schierare i migliori undici possibili per questo primo round:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Raffaele Palladino
Chi passa il turno?
Ricordiamo che le semifinali sono l'unico turno di Coppa Italia che prevede la sfida di andata e ritorno. Non vale più la regola del gol in trasferta: in caso di parità di punteggio complessivo al termine della gara di ritorno (prevista per il 22 aprile a San Siro), si procederà con tempi supplementari ed eventuali rigori.