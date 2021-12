Laverne Cox nel cast del film distopico Uglies

La star di Orange Is The New Black Laverne Cox farà parte del cast del film distopico Uglies, diretto da McG per Netflix.

Uglies avrà tra i suoi protagonisti anche Laverne Cox, attrice che si è unita al cast del progetto distopico realizzato per Netflix, piattaforma di streaming che aveva già realizzato Orange Is the New Black.

Il lungometraggio sarà tratto dall'omonimo bestseller scritto da Scott Westerfeld.

Una donna promettente: Laverne Cox in una scena

Nel cast di Uglies ci sarà anche l'attrice Joey King che dovrebbe interpretare la protagonista Tally Youngblood. Tra gli interpreti sono stati confermati anche Keith Powers, Brianne Tju e Case Stokes.

Il film diretto da McG prodotto per Netflix è ambientato in un mondo in cui i teenager sono obbligati a sedici anni a sottoporsi a un'operazione per conformarsi allo standard ideale di bellezza.

La sceneggiatura del progetto è firmata da Krista Vernoff, mentre nel team della produzione ci sono anche John e Jordan Davis.

Laverne Cox, oltre ad aver fatto parte del cast di Orange Is The New Black ha recentemente recitato, sempre per Netflix, nella miniserie Inventing Anna. L'attrice ha recitato anche in show come The Blacklist, Dear White People, e The Mindy Project.