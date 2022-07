Laura Pausini si sbronza e pubblica il video su Tik Tok “Ve l’ho detto che sono astemia!”

Un video di Laura Pausini sbronza è diventato virale su Tik Tok: girata da un amico della cantante e pubblicata dalla stessa artista sul suo profilo, la clip mostra la Pausini in preda alla classica 'ridarella' da sbronza mentre la figlia la guarda preoccupata.

I video di Laura Pausini su Tik Tok sono destinati spesso a diventare virali, complice anche il grande seguito che l'artista italiana ha sui social. L'ultimo, in ordine di tempo, a fare il giro del web è stato quello pubblicato poche ore fa dalla co-presentatrice di Eurovision 2022.

Laura è notoriamente astemia e, come ha dimostrato gli, le basta poco per sbronzarsi, nella didascalia che accompagna il post infatti ha scritto, in italiano e spagnolo: "Ve l'ho sempre detto che sono astemia! PS avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l'acqua!". È bastato questo a far ubriacare la cantante.

Nel video si vede Laura ridere senza controllo, una ridarella contagiosa che ha coinvolto anche gli amici della cantante. La clip è stata girata su uno yacht durante una cena, l'unica preoccupata sembra Paola, la figlia avuta con il suo compagno Paolo Carta nel febbraio 2013, che la guarda e le dice "Mamma", come a dire che stai combinando.

Il video conta più di 1milione e 700mila visualizzazioni, i primi a commentare sono stati i suoi fan che sono accorsi in massa per scherzare con la loro idola. "La Pausini ubriaca ci mancava", ha scritto un'utente e "Mi sto sentendo male sei unica" e ancora "Io come Laura! Capisco!" e "Mia madre quando beve SOLO un dito di alcolico hahahaha" e "non ho capito una mazza ma sto ridendo con le lacrime anch'io". Qualcuno, ammaliato dallo show, ha chiesto il bis "Laura bevi più spesso, ti prego. Sono morta dal ridere" ma Laura non intende concedere repliche e ha risposto "Mai più".