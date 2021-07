Laura Pausini sarà protagonista di un nuovo film Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha appena annunciato l'inizio delle riprese di un nuovo film Amazon Original di cui sarà protagonista la cantante, autrice e produttrice Laura Pausini, star italiana ormai profondamente apprezzata ed amata in tutto il mondo.

Il progetto, nato da un'idea originale della stessa Pausini, è scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto da Ivan Cotroneo, prodotto da Endemol Shine Italy, e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in 240 Paesi e territori in tutto il mondo nel 2022.

Con oltre 70 Milioni di album venduti, Laura è una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. La cantante, inoltre, è reduce dalla recente vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per Io sì ed è ufficialmente la prima donna nella storia della musica italiana nominata agli Academy Awards.

"Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie", ha dichiarato la Pausini. "Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c'era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere."

Laura Pausini ha concluso la sua dichiarazione, a proposito del nuovo film, con le seguenti parole: "Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema. Poco prima della vittoria dei Golden Globe, ho iniziato a lavorare con uno degli autori e registi italiani che stimo di più e dalla nostra collaborazione è nata questa follia che mi sto apprestando ad affrontare con grande dedizione e che sono certa stupirà anche quelli che credono di conoscermi bene!"