L'attacco dei giganti 139, l'ultimo capitolo del manga è completo: il conto alla rovescia verso il finale

L'attacco dei giganti 139, quello che sarà l'ultimo capitolo del manga di Hajime Isayama, è ufficialmente arrivato nelle mani della casa editrice, il che significa una sola cosa: il suo autore ha scritto la parola fine a una storia che, per quasi 12 anni, ha tenuto milioni di fan con il fiato sospeso.

A dare l'annuncio è stato l'editor Kawakubo attraverso il profilo Twitter, dedicato all'opera, che lui stesso gestisce.

In una serie di messaggi, l'editor ha idealmente "accompagnato" le ultime pagine dell'Attacco dei giganti dalle mani di Isayama fino a quelle di chi dovrà occuparsi materialmente della diffusione in Giappone - nel numero #05-2021 di Bessatsu Shonen Magazine, in uscita il 9 aprile 2021 - e nel resto del mondo - in streaming in simulpub - del materiale da lui supervisionato.

Non mancando di ringraziare l'autore per questi 11 anni e 7 mesi di emozioni, né di notare come, con perfetto tempismo, abbia deciso di consegnare l'ultima avventura di Shingeki no Kyojin proprio nel giorno del compleanno di Eren, il sorprendente protagonista.

Nello stesso giorno Kōdansha, la casa editrice che pubblica il manga dal 2009, ha deciso, vista l'occasione alquanto particolare, di tenere compagnia ai tantissimi lettori in giro per il mondo che sono in spasmodica attesa di sapere a quale sorte Isayama abbia destinato il capitano Levi e compagni.

Lo scorso 30 marzo è stato inaugurato, sull'applicazione Magapoke, un conto alla rovescia: ogni giorno, fino al 9 aprile, verranno diffusi contenuti speciali legati all'opera (con testi per il momento disponibili solo in giapponese), come sfondi per smartphone con i protagonisti, curiosità e vecchie interviste ad Hajime Isayama.

Per quanto riguarda la serie anime de L'attacco dei giganti, invece, è arrivata domenica a sorpresa una buona notizia per i fan: la stagione finale continuerà con una seconda parte nel 2022.