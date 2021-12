Il lato oscuro di Babbo Natale raccontato da Carlo Lucarelli, stasera su Sky Arte

Carlo Lucarelli torna stasera su Sky Arte, con una puntata speciale della serie In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe, per raccontare il lato oscuro di Babbo Natale.

Stasera su Sky Arte, alle ore 20:40, una puntata speciale, dedicata al lato oscuro di Babbo Natale, di In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe, la serie condotta da Carlo Lucarelli che racconta i segreti nascosti nei racconti del "c'era una volta".

Dopo il successo della prima stagione di In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe - in cui Lucarelli ha svelato i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili e spaventosi nascosti dietro le favole di Cappuccetto Rosso, Il Piccolo Principe, Barbablù, La Bella e la Bestia, Peter Pan, Il Brutto Anatroccolo, Hansel e Gretel e i racconti dei Fratelli Grimm - in occasione delle festività il conduttore accompagna il pubblico alla scoperta delle leggende legate alle origini di Babbo Natale. Per molti un personaggio magico, di quelli che si trovano nelle favole della buona notte. Se sapessero chi era il vero Babbo Natale, però, i bambini non farebbero bei sogni, ma incubi terribili.

L'origine di Babbo Natale viene solitamente fatta risalire alla storia di San Nicola, ma non è lui il vero Babbo Natale. In America il Santo vestito da vescovo si trasforma nell'uomo corpulento con la barba bianca, le guance arrossate dal freddo e il sacco pieno di regali che i bambini amano, quello che abbiamo visto tante volte nella pubblicità della Coca Cola. Ma no, non è nemmeno lui il vero Babbo Natale.

Quello vero era molto diverso, molto più spaventoso. Era un vecchio gigante dalla lunga barba e con un gran paio di corna a cui erano appesi uomini impiccati. Era chiamato Joulupukki e di notte bussava alle porte delle case, lasciava doni per i bambini buoni e frustava a sangue e infilava in un sacco quelli cattivi. Ecco, è lui il vero Babbo Natale. Ma cos'è successo? Com'è possibile che questo essere orribile e spaventoso sia diventato l'uomo più amato dai bambini?