L'Assedio: Daria Bignardi ospita Piero Pelù e Carlo Calenda stasera su Nove

Nella nuova puntata de L'Assedio - in onda stasera su Nove in prima serata (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) - Daria Bignardi intervisterà il leader di 'Azione' Carlo Calenda, il rocker Piero Pelù e la scrittrice Valeria Parrella.

Inoltre, alcuni dei protagonisti di 'Making of Love', il film che vuole rivoluzionare l'educazione sessuale in Italia raccontando il sesso senza ipocrisia e censure. Piper Cusumano, Annalisa Cereghino, Claudio Pauri, Filippo Sabarino e Matteo Mori saranno in studio per spiegare come è nato questo progetto e con quali obiettivi. Partecipa alla puntata Luca Bottura. L'Assedio è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

L'Assedio è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Produttore Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori.