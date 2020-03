L'Asciugona: il nuovo podcast di Lodovica Comello da oggi sul web

S'intitola L'Asciugona il nuovo progetto di podcast e vodcast che vedrà in prima linea la versatile Lodovica Comello. Il titolo - che in milanese indica ironicamente una persona prolissa tendente alla logorrea, capace appunto di "asciugare" l'interlocutore - raccoglie 10 podcast e altrettanti vodcast in cui Lodovica racconterà ogni settimana i "classici" temi legati alla gravidanza con un tone of voice ironico e a tratti dissacrante.

Contenuti tutti "home made" che si dividono in tre fasi infornamento, cottura e impiattamento (ovvero concepimento, gravidanza e nascita) attraverso le quali l'attrice e conduttrice friulana si addentrerà con ironia e senza peli sulla lingua nel variegato - e per nulla edulcorato - mondo della maternità. "In questi mesi di dolce attesa sui miei canali social si è spontaneamente creato un dialogo molto bello con le altre mamme in dolce attesa - racconta Lodovica Comello - C'è un grande spirito di collaborazione e di comprensione tra donne che si trovano ad attraversare questa tappa magica... Ho voluto prendere spunto da questi aspetti ironici per raccontare la mia esperienza di questi 9 mesi. Spero che questi brevi racconti possano tenere compagnia e portare un sorriso a chi ci sta passando, a chi ne è già uscito ma ha voglia di ricordarsi certe sensazioni...e a chi in generale vorrà ascoltarli per curiosità!"

La distribuzione dei contenuti sarà settimanale e avverrà attraverso una multipiattaforma che coinvolge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Ma non solo: la versione vodcast del racconto verrà veicolata attraverso le properties social e youtube di Lodovica Comello (un bacino di oltre 2 milioni di viewers), aumentando così a livello esponenziale il bacino di utenza del contenuto.